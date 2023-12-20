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РФС отказался переходить в Азию

РФС отказался переходить в Азию
Вопрос обсуждался на исполкоме РФС, было принято решение остаться в УЕФА
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник «РБК Спорт» в исполкоме РФС также подтверждает эту информацию.

Вопрос обсуждался на исполкоме РФС. Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

«Что нам дает переход в Азию? Нам никто не гарантирует, что нас примут. Мы обсуждали это на исполкоме, мнение было практически однозначным — нет», — сказал «Матч ТВ» Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата».

Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.

РФС в прошлом году уже обсуждал возможность перехода в Азию, однако в итоге было решено создать рабочую группу с УЕФА.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в октябре говорил, что УЕФА является сильнейшей конфедерацией в мире и выступление в соревнованиях под его эгидой является приоритетом.

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УЕФА в конце сентября объявил, что начал искать возможность для возвращения российских сборных не старше 17 лет, но взрослые команды будут отстранены до конца военной операции на Украине.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) Азиатская конфедерация футбола (АФК) УЕФА
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