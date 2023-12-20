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Глава РФС объяснил решение отказаться от перехода в Азию

Глава РФС Дюков об отказе от Азии: опция по смене конфедерации никуда не уйдет
Александр Дюков заявил, что сейчас нет никаких гарантий по поводу возвращения на международные соревнования в случае перехода в АФК из УЕФА. По словам Дюкова, РФС всегда может вернуться к этому вопросу в будущем
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский футбольных союз (РФС) в будущем еще может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из УЕФА. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем» — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

РФС отказался переходить в Азию
Спорт
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Вопрос возможного перехода в АФК обсуждался на исполкоме РФС 20 декабря. Все члены исполкома проголосовали против такого варианта. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

По словам Дюкова, есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. «В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определенное время для принятия решений», — отметил глава РФС.

Дюков добавил, что в данный момент отсутствует гарантия успешного перехода. «Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах», — сказал он.

Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков Азиатская конфедерация футбола (АФК) УЕФА
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