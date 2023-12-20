Глава РФС объяснил решение отказаться от перехода в Азию
Российский футбольных союз (РФС) в будущем еще может вернуться к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) из УЕФА. Об этом журналистам заявил глава РФС Александр Дюков.
«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем» — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Вопрос возможного перехода в АФК обсуждался на исполкоме РФС 20 декабря. Все члены исполкома проголосовали против такого варианта. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.
По словам Дюкова, есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. «В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определенное время для принятия решений», — отметил глава РФС.
Дюков добавил, что в данный момент отсутствует гарантия успешного перехода. «Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах», — сказал он.
Сборная России с февраля 2022 года, после отстранения от турниров УЕФА и ФИФА, проводит только товарищеские матчи, а российские клубы не могут выступать в еврокубках.
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