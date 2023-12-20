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ЦСКА отказался от вратаря после неудачного матча КХЛ против «Динамо»

ЦСКА отказался от вратаря Шарыченкова после неудачного матча КХЛ против «Динамо»
Александра Шарыченкова после поражения от «Динамо» поместили в список отказов. 32-летний голкипер проводит третий сезон в ЦСКА, он помог команде завоевать Кубок Гагарина-2023
Александр Шарыченков
Александр Шарыченков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА поместил вратаря Александра Шарыченкова в список отказов. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Для 32-летнего хоккеиста нынешний сезон — третий в составе ЦСКА. Вместе с командой Шарыченков стал обладателем Кубка Гагарина-2023. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей (пять побед, семь поражений).

Любой клуб КХЛ теперь может забрать голкипера в свою систему в течение 48 часов. Накануне Шарыченков был в воротах ЦСКА в матче против московского «Динамо», который завершился со счетом 1:4.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Основным голкипером ЦСКА является Иван Федотов, на счету которого 23 матча. Еще пять игр провел 20-летний Дмитрий Гамзин.

ЦСКА расположился на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 46 очками в 40 встречах. В следующем матче ЦСКА 21 декабря в гостях сыграет против петербургского СКА.

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Хоккей КХЛ ХК ЦСКА
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