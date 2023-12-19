ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26).
Ранее в этом сезоне «Динамо» обыгрывало ЦСКА также со счетом 4:1.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. ЦСКА расположился на шестой строчке с 46 очками в 40 встречах.
В следующем матче «Динамо» 21 декабря примет челябинский «Трактор», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет против петербургского СКА.
Другие результаты дня:
«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1;
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 7:2.
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