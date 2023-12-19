ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

ЦСКА второй раз в сезоне проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:4

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (12-я минута), Никита Гусев (16), Даниил Пыленков (37) и Артем Ильенко (37). У проигравших отличился Кирилл Долженков (26).

Ранее в этом сезоне «Динамо» обыгрывало ЦСКА также со счетом 4:1.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. ЦСКА расположился на шестой строчке с 46 очками в 40 встречах.

В следующем матче «Динамо» 21 декабря примет челябинский «Трактор», ЦСКА в тот же день в гостях сыграет против петербургского СКА.

Другие результаты дня:

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1;

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 7:2.