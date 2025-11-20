Италия и Украина узнали соперников по стыковым матчам за выход на ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) провела жеребьевку стыковых матчей за право выступить в финальной части чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.
В европейском отборочном турнире за четыре путевки поспорят 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре команды, ставшие победителями групп в Лиге наций и при этом не сумевшие отобраться на турнир напрямую (Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония).
Их распределили на четыре группы, в каждой из которых в марте пройдут два полуфинала (26 марта) и один финал (31 марта).
Участники полуфиналов: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина (путь А), Украина — Швеция, Польша — Албания (путь B), Турция — Румыния, Словакия — Косово (путь C), Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия (путь D).
Сборная России не принимала участие в отборочном турнире ЧМ-2026 из-за отстранения от соревнований ФИФА и УЕФА.
Напрямую из зоны УЕФА на чемпионат мира после группового этапа пробились Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.
В межконтинентальные стыковые матчи вышло шесть команд из зон Азии (Ирак), Африки (ДР Конго), Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Суринам, Ямайка) и Океании (Новая Каледония), а также Южной Америки (Боливия). Они разыграют две путевки на ЧМ-2026.
Победитель матча Ямайка — Новая Каледония сыграет со сборной ДР Конго.
Лучшая команда в противостоянии Боливия — Суринам встретится с командой Ирака.
