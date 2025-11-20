 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Италия и Украина узнали соперников по стыковым матчам за выход на ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Сборная Италии в полуфинальном стыковом матче встретится с Северной Ирландией, Украина — со Швецией. Всего на ЧМ-2026 осталось распределить шесть путевок: четыре в зоне УЕФА и две в остальных конфедерациях. Матчи пройдут в марте
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу (Фото: Gleb Soboliev / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международная федерация футбола (ФИФА) провела жеребьевку стыковых матчей за право выступить в финальной части чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

В европейском отборочном турнире за четыре путевки поспорят 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре команды, ставшие победителями групп в Лиге наций и при этом не сумевшие отобраться на турнир напрямую (Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония).

Их распределили на четыре группы, в каждой из которых в марте пройдут два полуфинала (26 марта) и один финал (31 марта).

Участники полуфиналов: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина (путь А), Украина — Швеция, Польша — Албания (путь B), Турция — Румыния, Словакия — Косово (путь C), Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия (путь D).

Сборная России не принимала участие в отборочном турнире ЧМ-2026 из-за отстранения от соревнований ФИФА и УЕФА.

Напрямую из зоны УЕФА на чемпионат мира после группового этапа пробились Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.

Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Англия в матче против Латвии на&nbsp;отборочном турнире ЧМ-2026&nbsp;

В межконтинентальные стыковые матчи вышло шесть команд из зон Азии (Ирак), Африки (ДР Конго), Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Суринам, Ямайка) и Океании (Новая Каледония), а также Южной Америки (Боливия). Они разыграют две путевки на ЧМ-2026.

Победитель матча Ямайка — Новая Каледония сыграет со сборной ДР Конго.

Лучшая команда в противостоянии Боливия — Суринам встретится с командой Ирака.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Анна Сатдинова
ЧМ-2026 сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу
