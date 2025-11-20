Дик Адвокат назвал самым безумным успехом в карьере выход Кюрасао на ЧМ

Дик Адвокат — о выходе Кюрасао на ЧМ: это самое безумное достижение в карьере

Адвокат вывел на ЧМ сборную Кюрасао, за которую против Ямайки играли только уроженцы Нидерландов. Тренер заявил, что команде пришлось во время отбора играть на самых ужасных полях в самых безумных местах, но им удалось выйти на ЧМ

Дик Адвокат (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной России, с января прошлого года руководящий командой Кюрасао, Дик Адвокат заявил, что выход команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года стал для него «самым безумным достижением» в карьере. Его слова приводит Reuters.

Команда Кюрасао 19 ноября сыграла вничью с Ямайкой (0:0) и впервые в истории пробилась в финальную часть турнира.

78-летний Адвокат будет самым возрастным тренером на этом турнире. По семейным обстоятельствам он смотрел матч дома, в Гааге, и, по его словам, был «полностью измотан».

«На отборочные матчи мы ездили в самые безумные места, играли на самых ужасных полях. И я все время говорил, что все решит последний матч. Так и оказалось. Но в итоге мы добились того, о чем мечтали ребята: чемпионата мира в Америке», — сказал Адвокат.

Кюрасао могло упустить ничью в компенсированное время матча — в его ворота поставили пенальти, которое отменила VAR. Адвокат напомнил, что ямайские футболисты также дважды попали в штангу и один раз в перекладину.

Адвокат после прихода в сборную убедил играть за команду многих уроженцев Нидерландов с антильскими корнями. В матче против ямайцев на поле не было ни одного родившегося на Кюрасао игрока.

В 2006–2009 годах Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, а в 2010–2012 годах был главным тренером сборной России.