Кюрасао с экс-тренером России станет самой маленькой страной ЧМ

Кюрасао с экс-тренером России Адвокатом станет самой маленькой страной ЧМ
Кюрасао станет самой маленькой страной-участницей в истории чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 181-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс. на момент переписи 2023 года, 195-е место в мире)
Сборная Кюрасао
Сборная Кюрасао (Фото: Tim Warner / Getty Images)

Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Ямайки со счетом 0:0 в заключительном туре квалификации группового раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и впервые в истории вышла в финальную часть.

Кюрасао — остров в Карибском море, являющийся государственным образованием, входящим в Королевство Нидерландов. Кюрасао станет самой маленькой страной-участницей в истории чемпионата мира как по площади (444 кв. км, 222-е место в мире), так и по численности населения (155,8 тыс. на момент переписи 2023 года, 195-е место в мире).

Кюрасао лишила звания самой маленькой по площади страны-участницы ЧМ Кабо-Верде (4033 кв. км), чья сборная тоже дебютирует на чемпионате мира в 2026 году. По численности населения до этого самой маленькой страной являлась Исландия (393,1 тыс. человек).

Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Англия в матче против Латвии на&nbsp;отборочном турнире ЧМ-2026&nbsp;

Сборной Кюрасао руководит экс-тренер сборных Нидерландов и России Дик Адвокат, который по личным причинам покинул расположение команды перед игрой с Ямайкой. Команда идет 82-й в рейтинге ФИФА.

Теги
ЧМ-2026 Дик Адвокат
