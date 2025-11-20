Московское «Динамо» потеряло защитника до конца сезона из-за травмы
Белорусского защитника московского «Динамо» Кирилла Готовца внесли в список травмированных до конца сезона из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Хоккеист получил повреждение 13 ноября в матче с казанским «Ак Барсом» (4:5) и досрочно завершил встречу.
Дополнительное обследование выявило у 34-летнего игрока «серьезную травму верхней части тела».
Готовец играет за «Динамо» с 2022 года, его контракт истекает в конце мая.
В этом сезоне он провел 22 матча.
«Динамо» 17 ноября сообщило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера, командой временно руководит Вячеслав Козлов.
