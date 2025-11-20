 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Московское «Динамо» потеряло защитника до конца сезона из-за травмы

Московское «Динамо» потеряло защитника Готовца до конца сезона из-за травмы
Защитник Кирилл Готовец досрочно покинул площадку в матче с «Ак Барсом», у него выявили «серьезную травму верхней части тела» и внесли в список травмированных до конца мая
Кирилл Готовец
Кирилл Готовец (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Белорусского защитника московского «Динамо» Кирилла Готовца внесли в список травмированных до конца сезона из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Хоккеист получил повреждение 13 ноября в матче с казанским «Ак Барсом» (4:5) и досрочно завершил встречу.

Дополнительное обследование выявило у 34-летнего игрока «серьезную травму верхней части тела».

Готовец играет за «Динамо» с 2022 года, его контракт истекает в конце мая.

В этом сезоне он провел 22 матча.

«Динамо» 17 ноября сообщило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера, командой временно руководит Вячеслав Козлов.

