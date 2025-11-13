 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над «Динамо»

Хет-трик Миллера принес «Ак Барсу» победу над «Динамо» в КХЛ
Матч в Казани закончился со счетом 5:4. У «Ак Барса» три шайбы забросил Миллер, две — Яшкин. У «Динамо» дубль на счету Сикьюры
Митчелл Миллер
Митчелл Миллер (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» победил московское «Динамо» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У хозяев льда хет-трик оформил Митчелл Миллер (3-я, 28-я, 49-я минуты), еще две шайбы забросил Дмитрий Яшкин (40, 47). У Миллера одна голевая передача, у Яшкина — две, у Никиты Лямкина — три.

У «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (5, 32), Даниил Пыленков (27) и Никита Гусев (36).

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции, «Динамо» — пятое на Западе.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Динамо Москва ХК Ак Барс

