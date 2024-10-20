«Интер» в четвертый раз подряд победил «Рому»
Действующий чемпион Италии миланский «Интер» обыграл «Рому» в гостевом матче восьмого тура Серии А.
Матч в Риме завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 60-й минуте.
«Рома» последний раз побеждала «Интер» в октябре 2022 года в гостях, а на своем поле не выигрывала у соперника с октября 2016-го. Последние три встречи выиграла миланская команда.
Перед матчем «Интер» шел третьим в турнирной таблице, «Рома» — десятой.
«Рома» начала сезон неудачно, уже после четырех туров уволив главного тренера Даниеле Де Росси. Его место занял хорват Иван Юрич, который выиграл первые два матча в турнире, но в последней встрече с аутсайдером «Монцей» потерял очки (1:1).
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