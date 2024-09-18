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«Рома» уволила легенду клуба с поста главного тренера

«Рома» уволила Де Росси с поста главного тренера клуба
Де Росси уволен после четырех туров национального первенства. «Рома» под его руководством не одержала ни одной победы со старта сезона
Даниеле Де Росси
Даниеле Де Росси (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

Итальянская «Рома» объявила об уходе Даниеле Де Росси с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Там отметили, что смена тренера в самом начале сезона должна позволить команде «как можно скорее вернуться на желаемый путь».

«Сердечно благодарим Даниеле, который всегда может чувствовать себя в клубе как дома, за работу, которую он проделал за последние месяцы с энтузиазмом и самоотдачей», — говорится в заявлении. Имя нового тренера пока не известно.

После четырех стартовых туров национального первенства «Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.

41-летний Де Росси считается одной из легенд «Ромы». Там футболист провел всю карьеру, кроме последнего года в профессиональном спорте. За «Рому» он выступал с сезона-2000/01 по 2019 год. Де Росси провел за команду 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 голевых передач. По количеству игр за клуб он уступает только Франческо Тотти.

Вместе с командой Де Росси выиграл два Кубка Италии и один раз стал обладателем суперкубка страны. В 2009 году он был признан лучшим футболистом Италии.

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ФК Рома Италия Серия А тренер Даниеле Де Росси
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