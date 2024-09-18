«Рома» уволила легенду клуба с поста главного тренера

Де Росси уволен после четырех туров национального первенства. «Рома» под его руководством не одержала ни одной победы со старта сезона

Даниеле Де Росси (Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it)

Итальянская «Рома» объявила об уходе Даниеле Де Росси с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Там отметили, что смена тренера в самом начале сезона должна позволить команде «как можно скорее вернуться на желаемый путь».

«Сердечно благодарим Даниеле, который всегда может чувствовать себя в клубе как дома, за работу, которую он проделал за последние месяцы с энтузиазмом и самоотдачей», — говорится в заявлении. Имя нового тренера пока не известно.

После четырех стартовых туров национального первенства «Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав три очка.

41-летний Де Росси считается одной из легенд «Ромы». Там футболист провел всю карьеру, кроме последнего года в профессиональном спорте. За «Рому» он выступал с сезона-2000/01 по 2019 год. Де Росси провел за команду 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 голевых передач. По количеству игр за клуб он уступает только Франческо Тотти.

Вместе с командой Де Росси выиграл два Кубка Италии и один раз стал обладателем суперкубка страны. В 2009 году он был признан лучшим футболистом Италии.