Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Челси»
«Ливерпуль» победил «Челси» в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:1. У хозяев Мохамед Салах на 29-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й помог отличиться Кертису Джонсу. У «Челси» на 48-й забил Николас Джексон.
Салах записал на свой счет гол плюс пас в 34-м матче АПЛ — больше в истории турнира было только у Уэйна Руни (36).
«Ливерпуль» вернулся на первое место в турнирной таблице (21 очко), он опережает «Манчестер Сити» на одно очко.
«Челси» — шестой с 14 очками.
В следующем туре «Ливерпуль» 27 октября сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Челси» примет «Ньюкасл».
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