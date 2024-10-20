Гол и пас Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Челси»

Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:1. Салах реализовал пенальти и помог Джонсу забить победный гол

Фото: Carl Recine / Getty Images

«Ливерпуль» победил «Челси» в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч в Ливерпуле завершился со счетом 2:1. У хозяев Мохамед Салах на 29-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й помог отличиться Кертису Джонсу. У «Челси» на 48-й забил Николас Джексон.

Салах записал на свой счет гол плюс пас в 34-м матче АПЛ — больше в истории турнира было только у Уэйна Руни (36).

«Ливерпуль» вернулся на первое место в турнирной таблице (21 очко), он опережает «Манчестер Сити» на одно очко.

«Челси» — шестой с 14 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» 27 октября сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Челси» примет «Ньюкасл».