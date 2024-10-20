«Манчестер Сити» на 95-й минуте вырвал победу у предпоследней команды АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон», занимавший предпоследнее место в Английской премьер-лиге (АПЛ), забив решающий гол в компенсированное время.
Игра восьмого тура в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 1:2.
У хозяев отличился Йёрген Странн Ларсен на седьмой минуте, у «Сити» забили Йошко Гвардиол (33-я) и Джон Стоунз (95-я).
Гвардиол с шестью голами стал лучшим бомбардиром АПЛ среди защитников в этом году.
Команда Хосепа Гвардиолы одержала вторую победу подряд и вернулась на первое место в таблице, их соперники опустились на последнее, 20-е.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» 26 октября, а «Вулверхэмптон», проигравший пять матчей подряд в АПЛ, в тот же день встретится с «Брайтоном».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО
Залужный допустил уступку России территорий
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов