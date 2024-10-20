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«Манчестер Сити» на 95-й минуте вырвал победу у предпоследней команды АПЛ

«Манчестер Сити» на 95-й минуте вырвал победу у аутсайдера АПЛ «Вулверхэмптона»
Команда Хосепа Гвардиолы взяла три очка в Вулверхэмптоне (2:1), отправив соперника на последнее место в таблице, а сама поднялась на первую строчку
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон», занимавший предпоследнее место в Английской премьер-лиге (АПЛ), забив решающий гол в компенсированное время.

Игра восьмого тура в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 1:2.

У хозяев отличился Йёрген Странн Ларсен на седьмой минуте, у «Сити» забили Йошко Гвардиол (33-я) и Джон Стоунз (95-я).

Гвардиол с шестью голами стал лучшим бомбардиром АПЛ среди защитников в этом году.

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Команда Хосепа Гвардиолы одержала вторую победу подряд и вернулась на первое место в таблице, их соперники опустились на последнее, 20-е.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» 26 октября, а «Вулверхэмптон», проигравший пять матчей подряд в АПЛ, в тот же день встретится с «Брайтоном».

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Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити
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