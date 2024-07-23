Перешедший в «Зенит» со скандалом Фернандес покинет клуб
Футболист «Зенита» Марио Фернандес покинет клуб, сообщил Sport24 агент игрока Жорже Машаду.
«Да, Марио больше не останется в клубе. Почему? Не достигли соглашения по финансам. Конечно, он продолжит свою карьеру. У нас уже есть несколько предложений, в том числе и из России», — заявил Машаду.
Ранее во вторник «РБК Спорт» сообщил, что руководство «Зенита» решило расстаться с Фернандесом из-за его физического состояния.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Зенит».
Фернандес один из лучших футболистов в истории чемпионатов России. Он три раза становился чемпионом России в составе ЦСКА. В 2022 году защитник приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал в Бразилию. В конце июня 2023-го президент ЦСКА Евгений Гинер анонсировал возвращение защитника, но тот в итоге оказался в «Зените», с которым стал чемпионом России.
История с переходом игрока в «Зенит» стала скандальной. Журналист Иван Карпов писал, одной из причин перехода Фернандеса в «Зенит» стала комиссия агенту игрока Жорже Машаду: ЦСКА предложил представителю защитника €50 тыс., на что Машаду «вскипел», заявив, что он «не агент на 50 тысяч». После этого агент вышел из переговоров, заявив о договоренности с «Зенитом». За свои услуги Машаду получил от «Зенита» €400 тыс. комиссионных.
На счету натурализованного бразильца 33 матча и пять голов за сборную России, ранее он играл за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат страны.
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