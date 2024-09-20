Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-при

Софью Титову, которая недавно сломала большой палец на ноге, решили поберечь и сняли с турнира в Гданьске, который стартует 25 сентября

Софья Титова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Софья Титова, которая ранее сменила российской спортивное гражданство на армянское, снялась с этапа юниорского Гран-при в польском Гданьске. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении», — рассказали в федерации.

Там надеются, что Титова сможет выступить на этапе Гран-при в Китае, который пройдет с 9 по 12 октября.

Турнир в Гданьске состоится с 25 по 28 сентября. Планировалось, что там Титова дебютирует под флагом Армении.

Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне она стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России. В мае было объявлено, что фигуристка теперь будет выступать за Армению.