 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-при

Сменившая гражданство ученица Плющенко Титова снялась с этапа Гран-при в Польше
Софью Титову, которая недавно сломала большой палец на ноге, решили поберечь и сняли с турнира в Гданьске, который стартует 25 сентября
Софья Титова
Софья Титова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Фигуристка Софья Титова, которая ранее сменила российской спортивное гражданство на армянское, снялась с этапа юниорского Гран-при в польском Гданьске. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении», — рассказали в федерации.

Там надеются, что Титова сможет выступить на этапе Гран-при в Китае, который пройдет с 9 по 12 октября.

Сменившая гражданство российская фигуристка покинула академию Плющенко
Спорт
Софья Самоделкина

Турнир в Гданьске состоится с 25 по 28 сентября. Планировалось, что там Титова дебютирует под флагом Армении.

Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне она стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России. В мае было объявлено, что фигуристка теперь будет выступать за Армению.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

На сколько подорожали автомобили с 2021 года

Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck

К Новому году машины подорожают на 20%

На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео

Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Софья Титова
Материалы по теме
Плющенко назвал некрасивым решение об уходе из его академии Самоделкиной
Спорт
Плющенко запросил у президентского фонда грант в ₽22 млн на ледовое шоу
Спорт
Тарасова оценила уход от Плющенко бывшей топ-фигуристки сборной России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Точки роста: что помогает ученым получать прорывные результатыРБК и Сбер, 17:32
Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в 2 разаТехнологии и медиа, 17:30
Газовая станция в Курской области получила повреждения при обстрелеПолитика, 17:27
Вера Подгузова стала победителем конкурса «Лидеры в интересах женщин»Пресс-релиз, 17:19
Зеленский заявил о планах поставить точку в конфликте, а не троеточиеПолитика, 17:17
ФАС согласовала передачу активов Russ в объединенную с Wildberries фирмуБизнес, 17:16
Хачанов проиграл 124-й ракетке мира на турнире в КитаеСпорт, 17:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадры пожара в ремонтируемой поликлинике в МосквеОбщество, 17:11
ЕС пригрозил Грузии отменой безвиза из-за «упадка демократии»Политика, 17:09
ПСБ в рамках Евразийского женского форума обсудил франчайзингПресс-релиз, 17:08
Следствие попросило провести обыск у Владислава БакальчукаБизнес, 17:02
Вход по жетонам. Как не дать Hamster Kombat «сломать» сеть TONКрипто, 17:01
Альфа-банк и ВШЭ объявили о запуске сетевой программы магистратурыПресс-релиз, 16:58
Москвичей предупредили о заморозках до минус четырех градусовОбщество, 16:58