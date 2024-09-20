Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-при
Фигуристка Софья Титова, которая ранее сменила российской спортивное гражданство на армянское, снялась с этапа юниорского Гран-при в польском Гданьске. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания Армении.
«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении», — рассказали в федерации.
Там надеются, что Титова сможет выступить на этапе Гран-при в Китае, который пройдет с 9 по 12 октября.
Турнир в Гданьске состоится с 25 по 28 сентября. Планировалось, что там Титова дебютирует под флагом Армении.
Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В прошлом сезоне она стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России. В мае было объявлено, что фигуристка теперь будет выступать за Армению.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Силовики задержали Владислава Бакальчука
На сколько подорожали автомобили с 2021 года
Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправлены еще два Cybertruck
К Новому году машины подорожают на 20%
На юге Кузбасса произошло землетрясение. Видео
Банки не смогут брать комиссию за оплату штрафов через СБП
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Российским военным предъявили обвинение в убийстве американца в Донецке
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов