Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство
Российская фигуристка Софья Титова со следующего сезона будет выступать за сборную Армении. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федерации фигурного катания Армении.
«Софья Титова будет представлять Армению, открепление от ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) получено», — сказал собеседник агентства.
Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».
На прошлой неделе ФФККР разрешила Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.
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