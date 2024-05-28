Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство

Софья Титова будет теперь выступать за Армению, 15-летняя спортсменка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России

Софья Титова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Софья Титова со следующего сезона будет выступать за сборную Армении. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

«Софья Титова будет представлять Армению, открепление от ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России) получено», — сказал собеседник агентства.

Титовой 15 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В прошлом сезоне Титова заняла первое место на турнире на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова, третье место на всероссийских соревнованиях «Сердце России», а также 10‑е место на всероссийских соревнованиях «Идель».

На прошлой неделе ФФККР разрешила Софье Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, выступающей в танцах на льду Аннабель Морозовой — в сборную США, а паре Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — в команду Узбекистана.