Сменившая гражданство российская фигуристка покинула академию Плющенко

Софья Самоделкина в октябре направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну

Софья Самоделкина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая сменила спортивное гражданство на казахстанское, покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом 17-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей. С Евгением Викторовичем [Плющенко] и Яной Александровной [Рудковской] мы продолжаем сотрудничество и дружбу», — написала Самоделкина.

В Федерации фигурного катания Астаны сообщили Tengri Sport, что в октябре Самоделкина направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина. Пока же она занимается в Специализированной детско-юношеской спортивной школе № 2 в Астане.

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Федерация фигурного катания на коньках России в мае одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана.