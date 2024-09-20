Московское «Динамо» впервые за два года проиграло «Адмиралу» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:4. Московский клуб потерпел четыре поражения в пяти последних встречах

Фото: телеграм-канал ХК «Динамо»

Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Георгий Солянников (7-я минута), Егор Петухов (22), Павел Шэн (43) и Степан Старков (46). У проигравших отличился Макс Комтуа (6).

Последний раз «Динамо» проигрывало «Адмиралу» в ноябре 2022 года (1:2).

«Динамо» набрало четыре очка в семи матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Адмирала» семь очков в пяти встречах и пятое место на Востоке.

В следующем матче «Динамо», у которого четыре поражения в пяти последних встречах, 22 сентября в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет московский ЦСКА.