ЦСКА обыграл «Динамо» в хоккейном дерби Москвы

Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счетом 3:1 в пользу «армейцев»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (40-я минута), Руслан Исхаков (53) и Владислав Каменев (58). У проигравших отличился Никита Гусев (35).

ЦСКА набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на девятой строчке.

В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет подмосковный «Витязь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Другие результаты дня:

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2;

«Савалат Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:2;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ;

«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1.