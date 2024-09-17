ЦСКА обыграл «Динамо» в хоккейном дерби Москвы
Московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Денис Гурьянов (40-я минута), Руслан Исхаков (53) и Владислав Каменев (58). У проигравших отличился Никита Гусев (35).
ЦСКА набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с четырьмя очками расположилось на девятой строчке.
В следующем матче ЦСКА 19 сентября примет подмосковный «Витязь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».
Другие результаты дня:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2;
«Савалат Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:2;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ;
«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1.
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