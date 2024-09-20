Магнус Карлсен выступил против снятия санкций с российских шахматистов

Лидер рейтинга FIDE и 16-й чемпион мира считает, что российским и белорусским шахматистам нельзя возвращать возможность участвовать в международных турнирах без ограничений. С 2022 года они выступают в нейтральном статусе

Магнус Карлсен (Фото: PIOTR KUCZA / IMAGO / Global Look Press)

Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выступил против того, чтобы Международная шахматная федерация (FIDE) сняла с российских спортсменов санкции. Об этом сообщает газета VG.

Сейчас российские и белорусские шахматисты выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. С 21 по 22 сентября пройдет Генассамблея FIDE, где будет рассматриваться вопрос о снятии этих санкций.

Карлсен и венгерка Юдит Полгар 19 сентября получили от FIDE призы как лучшие гроссмейстеры всех времен.

«Я, конечно, рад получить эту награду, но лично я все же считаю, что карьера Гарри Каспарова (российский Минюст внес его в свой перечень иноагентов) была лучше, чем у меня. Уверен, что он воспользовался бы возможностью, чтобы посоветовать не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации. Так что я хочу это сделать», — сказал Карлсен, получая свою награду.

Карлсен является лидером рейтинга FIDE. Чемпионом мира он стал в 2013 году и успешно защищал титул четыре раза. В 2022-м норвежец отказался играть матч за шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим.