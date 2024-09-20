«Авангард» вернул одного из своих лучших бомбардиров прошлого сезона КХЛ Спунера

«Авангард» вернул одного из своих лучших бомбардиров прошлого сезона КХЛ

Однолетний контракт с омским клубом подписал канадский форвард Райан Спунер. В прошлом сезоне форвард провел за омский клуб 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отметился 43 результативными передачами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Канадский форвард Райан Спунер подписал контракт с «Авангардом». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 32-летним нападающим составил один год.

В прошлом сезоне Спунер выступал за «Авангард». В регулярном чемпионате он стал третьим бомбардиром команды, набрав 61 (23+38) очко в 65 матчах. В плей-офф у канадца было 6 (1+5) очков в 10 встречах.

«Райан добавит команде вариативности в нападении, а также при розыгрыше большинства. Он знаком практически со всеми в коллективе, знает и понимает требования тренерского штаба, так что влиться должен максимально быстро», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В нынешнем сезоне омский клуб набрал семь очков в шести матчах и пока занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.