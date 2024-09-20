РФС поддержал решение судьи не удалять защитника «Зенита» в матче с ЦСКА

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с неудалением Нуралы Алипа на 80-й минуте матча. Комиссия постановила, что судья правильно не удалил футболиста «Зенита»

Нуралы Алип (Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС)

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержала решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Зенита» Нуралы Алипа в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

«В действиях игрока в единоборстве за мяч с футболистом ЦСКА Мойзесом и последующим за этим единоборством конфликтом, по мнению всех членов комиссии, не было элементов как серьезного нарушения правил, так и агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Зенита», — говорится в решении ЭСК.

ЦСКА 14 сентября уступил «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил Лусиано Гонду.

У Алипа и защитника ЦСКА Мойзеса в концовке игры произошла стычка после грубого подката казахстанца. По ее итогам оба игрока получили по желтой карточке.