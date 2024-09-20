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Алексей Миранчук сделал выбор между Роналду и Месси

Алексей Миранчук: Месси мне импонирует больше, чем Роналду
Полузащитник сборной России отметил, что ему больше импонирует Лионель Месси
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, кто из двух главных футбольных звезд XXI века ему больше нравится — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси», — сказал Миранчук «Спорт-Экспрессу».

19 сентября Миранчук забил свой дебютный гол в чемпионате MLS — как раз в матче против «Интер Майами», где выступает Месси. «Очень рад, что спустя три игры смог отличиться. Что же касается того, что забил именно команде Месси, — нет, не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому», — сказал россиянин.

Сайт MLS опубликовал статью с заголовком «Миранчук затмил Месси»
Спорт
Алексей Миранчук (в центре)

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» 30 июля за €15 млн. Полузащитник выступал в «Аталанте» с 2020 года, сезон 2022/23 провел в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.

На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Алексей Миранчук Криштиану Роналду Лионель Месси
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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