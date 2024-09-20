Алексей Миранчук сделал выбор между Роналду и Месси
Полузащитник сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, кто из двух главных футбольных звезд XXI века ему больше нравится — Лионель Месси или Криштиану Роналду.
«Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси», — сказал Миранчук «Спорт-Экспрессу».
19 сентября Миранчук забил свой дебютный гол в чемпионате MLS — как раз в матче против «Интер Майами», где выступает Месси. «Очень рад, что спустя три игры смог отличиться. Что же касается того, что забил именно команде Месси, — нет, не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому», — сказал россиянин.
Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» 30 июля за €15 млн. Полузащитник выступал в «Аталанте» с 2020 года, сезон 2022/23 провел в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.
На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.
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