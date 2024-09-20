«Героиня Киберпанка со слоником» после Олимпиады сыграет киллера в кино

Стрелок Ким Е Джи, которая в Париже прославилась благодаря своему хладнокровному образу и плюшевому слонику, получила роль в южнокорейском мини-сериале с названием Crush

Ким Е Джи (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи из Южной Кореи, которая стала героиней соцсетей после выступления в Париже, получила первую роль в кино. Об этом сообщает Yonhap.

32-летняя спортсменка сыграет роль наемного убийцы в южнокорейском мини-сериале с названием Crush.

В Париже Ким Е Джи завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

На Играх-2024 спортсменка прославилась благодаря своему хладнокровному образу (многие зрители назвали ее идеальной героиней для вселенной игр Cyberpunk 2077). Неотъемлемой частью ее образа был плюшевый слоник, который висел у нее на поясе во время турнира. Позже спортсменка рассказала, что игрушку ей перед Олимпиадой на удачу подарила дочь.

В частности, Ким Е Джи восхитила миллиардера Илона Маска. «Она должна сниматься в боевике! Даже актерская игра не нужна», — писал тогда он в соцсети Х.