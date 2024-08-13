Главные мемы Олимпийских игр в Париже

Олимпийские игры завершились, но подарили зрителям и пользователям Сети много веселых моментов. Факел Снуп Дога, сбитая пенисом планка и турецкий снайпер — в материале «РБК Спорт»

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

На Играх случилось много курьезных событий, которые стали поводом для обсуждения и шуток.

Среди всех факелоносцев Олимпиады самым необычным оказался рэпер Снуп Догг. 26 июля он прошел с факелом олимпийского огня возле стадиона «Стад-де-Франс» в пригороде Парижа. Преодолевая свою дистанцию, он не торопился, чередуя ходьбу и бег. Смотрелось это довольно комично, так что через некоторое время в Сети появились разные карикатуры и пародии на поход Снуп Догга с факелом.

Снуп Дог (Фото: Снуп Догг (Фото: Marcus Brandt / Global look press))

Турок Юсуф Дикеч, который завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в смешанных парах, стал одним из главных героев интернет-мемов. 51-летний спортсмен отказался от использования специализированной экипировки. В частности, он выступал в своих обычных очках вместо специальных, предотвращающих блики. Также не стал надевать шумоизолирующие наушники. К тому же при стрельбе он не закрывал глаз, как это делает большинство его коллег. Во время стрельбы он засовывал свободную руку в карман, поэтому казался расслабленным. Его жесты и мимику пытались повторить и другие олимпийцы.

Пловчиха из Канады Мэгги Макнил выиграла золотую медаль на дистанции 100 м баттерфляем, но не сразу это поняла. Девушка выступала без очков и линз и не смогла разглядеть табло на финише. Выражение лица спортсменки при этом стало мемом.

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати в ходе одной из попыток сбил планку нестандартным образом: сначала француз задел планку коленями, а потом зацепил ее пенисом, после чего она была окончательно сбита. Видео завирусилось в Сети, а Аммирати предложили раздеться за деньги на стриме для одного из известных порносайтов.

Хорватский ватерполист Йосип Врлич — еще один герой Олимпиады: его фигура напоминает больше не спортсмена, а любителя посидеть с пивом у телевизора. Но это обманчивое впечатление, поскольку Врлич является одним из лучших центральных нападающих в мире и серебряный призер Олимпиады в Париже.

Фото: Getty images

А здесь — разница в росте. В матче между сборными Франции и Японии встретились самый высокий и самый низкий баскетболисты Игр: француз Виктор Вембаньяма (224 см) против японца Юки Тогаси (168 см). Вэмби, как его называют некоторые комментаторы, на Олимпиаде дошел со сборной Франции до финала.

Сборная Южной Кореи выставила на смешанные командные соревнования против 145-килограммового француза Тедди Ринера (рост — 204 см) дзюдоиста Ли Ён Хвана (175 см), который выступает в категории до 81 кг. Ринер одержал досрочную победу. Он выиграл схватку иппоном — чистой победой.

Фото: Daniel Irungu / EPA / ТАСС

Диджей Барбара Бутч запомнилась многим на церемонии открытия Олимпиады, в первую очередь, из-за не совсем спортивных форм.

Фото: Оригинальный кадр из трансляции