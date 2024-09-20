Колосков дал прогноз, когда сборную России вернут в международные турниры
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал прогноз, когда сборная России сможет вернуться на международные турниры.
«Мой личный расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — сказал Колосков «Чемпионату».
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
Глава РФС Александр Дюков ранее говорил, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам.
Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В последнем матче 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.
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