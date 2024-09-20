Колосков дал прогноз, когда сборную России вернут в международные турниры

Колосков: Россию вернут на турниры через 2 года после окончания военной операции

Почетный президент РФС считает, что через два года после завершения военной операции сборную России вернут на международные соревнования

Вячеслав Колосков (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал прогноз, когда сборная России сможет вернуться на международные турниры.

«Мой личный расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — сказал Колосков «Чемпионату».

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Глава РФС Александр Дюков ранее говорил, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам.

Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В последнем матче 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.