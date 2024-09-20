 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Колосков дал прогноз, когда сборную России вернут в международные турниры

Колосков: Россию вернут на турниры через 2 года после окончания военной операции
Почетный президент РФС считает, что через два года после завершения военной операции сборную России вернут на международные соревнования
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал прогноз, когда сборная России сможет вернуться на международные турниры.

«Мой личный расчет такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — сказал Колосков «Чемпионату».

Глава РФС оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026
Спорт
Александр Дюков

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Глава РФС Александр Дюков ранее говорил, что в конце сентября может быть рассмотрен вопрос о допуске сборных России к международным турнирам.

Команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. В последнем матче 5 сентября россияне разгромили команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября они должны были сыграть с Таиландом в заключительном матче турнира, но игра была отменена из-за тайфуна, который обрушился на страну.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Вячеслав Колосков
Материалы по теме
Сборная России по футболу обыграла Вьетнам
Спорт
РФС назвал лучшего футболиста России
Спорт
В РФС объяснили отказ от переноса матча сборных России и Таиланда
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
«Героиня Киберпанка со слоником» после Олимпиады сыграет киллера в киноСпорт, 12:55
В Подольске загорелся склад около завода кабелейОбщество, 12:47
Правда ли, что психика современной молодежи более хрупкая — New ScientistPro, 12:46
Рябков не нашел общих тем беседы для Лаврова и БлинкенаПолитика, 12:46
В МИД России рассказали о последствиях войны на Ближнем Востоке для ЕСПолитика, 12:41
Африканца, забросавшего скорую бутылками из-за прививки, отправили в СИЗООбщество, 12:39
Риелторы заявили о трех рекордах на рынке аренды жилья МосквыНедвижимость, 12:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВТБ увеличил до 50,1% первый взнос по семейной ипотекеФинансы, 12:30
Как ИИ нанимает сотрудников за рекрутеров — опыт российских компанийPro, 12:28
Трамп заявил, что сделал все для евреев, а они голосуют «за врага»Политика, 12:26
S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды после снижения ставки ФРСИнвестиции, 12:26
Суд в Москве выслал и оштрафовал персонал китайского ресторанаОбщество, 12:20
Космонавт Кононенко рассказал, как МКС «обрастает жирком» и стареетLife, 12:12
Эксперты оценили эффект закрытия ФРГ принимавших россиян криптобменниковКрипто, 12:10