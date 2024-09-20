Головин отреагировал на победу «Монако» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал в своем телеграм-канале победу над «Барселоной» в общем этапе Лиги чемпионов.
«Ну вот и лузнула Барса!!!)» — написал Головин.
Эта фраза является отсылкой к посту футболиста, который тот сделал в 2012 году в возрасте 15 лет во «ВКонтакте», который также был опубликован после поражения каталонского клуба.
«Монако» накануне обыграл «Барселону» со счетом 2:1.
Сам Головин отыграл в этом матче весь второй тайм и не отметился результативными действиями.
В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» 2 октября сыграет в гостях с загребским «Динамо».
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