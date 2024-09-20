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Головин отреагировал на победу «Монако» над «Барселоной» в Лиге чемпионов

Головин фразой «вот и лузнула «Барса» прокомментировал победу «Монако»
Полузащитник сборной России написал в своем телеграм-канале: «Ну вот и лузнула «Барса», сделав отсылку к своему известному посту от 2012 года
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал в своем телеграм-канале победу над «Барселоной» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Ну вот и лузнула Барса!!!)» — написал Головин.

Эта фраза является отсылкой к посту футболиста, который тот сделал в 2012 году в возрасте 15 лет во «ВКонтакте», который также был опубликован после поражения каталонского клуба.

«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов
Спорт
Александр Головин

«Монако» накануне обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Сам Головин отыграл в этом матче весь второй тайм и не отметился результативными действиями.

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» 2 октября сыграет в гостях с загребским «Динамо».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов ФК Барселона ФК Монако Александр Головин
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