«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов
«Монако» дома обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.
На 11-й минуте красную карточку получил игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.
В составе «Монако» на 46-й минуте вышел Александр Головин. Российский полузащитник пропустил старт сезона из-за травмы.
С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.
В следующем туре «Монако» 2 октября сыграет в гостях с хорватским «Динамо», «Барселона» — дома со швейцарским «Янг Бойз».
Результаты других матчей
«Фейенорд» (Нидерланды) — «Байер» (Германия) — 0:4
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2
«Аталанта» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:0
«Атлетико» (Испания) — «Лейпциг» (Германия) — 2:1
«Брест» (Франция) — «Штурм» (Австрия) —2:1
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов