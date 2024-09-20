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«Монако» с Головиным обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

В составе «Монако» на 46-й минуте вышел Александр Головин. Российский полузащитник пропустил старт сезона из-за травмы
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

«Монако» дома обыграл «Барселону» со счетом 2:1 в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.

На 11-й минуте красную карточку получил игрок «Барселоны» Эрик Гарсия.

В составе «Монако» на 46-й минуте вышел Александр Головин. Российский полузащитник пропустил старт сезона из-за травмы.

С этого сезона формат турнира изменился. Вместо 32 клубов в нем сыграют 36, при этом не будет традиционного разделения на восемь групп по четыре команды. Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В следующем туре «Монако» 2 октября сыграет в гостях с хорватским «Динамо», «Барселона» — дома со швейцарским «Янг Бойз».

Результаты других матчей

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Байер» (Германия) — 0:4

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:2

«Аталанта» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:0

«Атлетико» (Испания) — «Лейпциг» (Германия) — 2:1

«Брест» (Франция) — «Штурм» (Австрия) —2:1

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Александр Головин ФК Монако ФК Барселона
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