Миранчук объяснил свой переход в американский клуб
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел первую пресс-конференцию после перехода в клуб MLS «Атланта Юнайтед». Она транслировалась на YouTube-канале команды.
Миранчука спросили, почему он решил перейти в «Атланту». «Потому что люблю хип-хоп. Шучу, просто хотелось начать с чего-то смешного», — пошутил футболист.
«Если говорить по-честному, то лига растет, здесь играет много качественных и великолепных футболистов, еще многие продолжают приезжать. Я играл четыре года в Европе и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность перейти сюда, то я подумал, что это подходящее место и подходящее для этого время», — сказал Миранчук.
Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» 30 июля за €15 млн. Полузащитник выступал в «Аталанте» с 2020 года, сезон 2022/23 провел в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.
На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году
Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов