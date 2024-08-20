Миранчук объяснил свой переход в американский клуб

Миранчук о переходе в «Атланту»: подходящее место и подходящее для этого время

Футболист сборной России сказал, что за четыре года в Европе добился всего, чего хотел, а «Атланта» показалась ему подходящим местом в подходящее для такого трансфера время

Алексей Миранчук (Фото: ФК «Атланта Юнайтед»)

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук провел первую пресс-конференцию после перехода в клуб MLS «Атланта Юнайтед». Она транслировалась на YouTube-канале команды.

Миранчука спросили, почему он решил перейти в «Атланту». «Потому что люблю хип-хоп. Шучу, просто хотелось начать с чего-то смешного», — пошутил футболист.

«Если говорить по-честному, то лига растет, здесь играет много качественных и великолепных футболистов, еще многие продолжают приезжать. Я играл четыре года в Европе и добился всего, чего хотел. Когда появилась возможность перейти сюда, то я подумал, что это подходящее место и подходящее для этого время», — сказал Миранчук.

Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» 30 июля за €15 млн. Полузащитник выступал в «Аталанте» с 2020 года, сезон 2022/23 провел в аренде в «Торино». В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.

На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России.