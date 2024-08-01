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Миранчук будет играть в Америке. Кто еще из россиян играл в MLS

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук будет играть в клубе «Атланта Юнайтед». «РБК Спорт» вспомнил всех четырех россиян, которые играли в заокеанской лиге
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Dmitry Golubovich / Global look press)

Игорь Симутенков «Канзас Сити» (2002 — 2004)

(Сыграл 49 матчей, забил 12 голов)

Cевероамериканская лига MLS 22 лет назад, безусловно, отличалась от той, какой мы видим ее сейчас с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Тогда лига по уровню игры уступала российскому чемпионату, но сам факт игры россиянина вызывал интерес. За три сезона за «Канзас Сити» Симутенков с командой каждый раз выходил в плей-офф, но проигрывали будущим чемпионам. В 2004 году он с командой победил в открытом Кубке США.

О своей поездке в США Симутенков неоднократно говорил, что абсолютно не жалеет. Он бы и остался в США, но после окончания контракта с «Канзасом» ему предложили новые,  менее выгодные условия. На них футболист не согласился и решил вернуться в Россию. Здесь он выступал за «Рубин», но не очень удачно, а завершил карьеру в воронежском «Динамо».

Сергей Раад «Канзас Сити» и другие клубы США

Одна из самых уникальных карьер среди российских спортсменов. Сергей родился в Ленинграде в 1982 году. В 1995 году он с детско-юношеской командой оказался в США во Флориде и там остался у семьи, которая принимала его во время турнира. В знак уважения он сменил свою фамилию Коломиец на Раад.

Оставшись в США, он посещал высшую школу Овьедо и играл в футбол за команду Фурманского университета с 2000 по 2004 год, за которую провел 62 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач. Ему удалось сыграть в MLS только один матч за «Канзас» в 2006 году. Причиной его неудачной карьеры стала травма разрыва связок. Полузащитник скитался по многим американским командам, и завершил карьеру Раад в «Джекс Дестройерс» в 2011 году.

Родион Дьяченко, «Ди Си Юнайтед» (2006 — 2008)

Уроженец Ставропольского края эмигрировал с семьей в 90-х годах в США. В 22 года он был признан лучшим игроком студенческой лиги, забив 23 гола в чемпионате. На драфте новичков MLS в 2006 году его выбрал «Ди Си Юнайтед» в третьем раунде под общим 31-м номером. За два года игры за клуб ему не удалось стать основным игроком команды, хоть и провел за нее 45 матчей, большинство из которых это выходы на замену.

В MLS он больше не играл, а выступал в других более низких по уровню лигах Северной Америки. В 2009 году он выступал за клуб «Миннесота Тандер», через год за «Балтимор Бласт», с которым дошел до полуфинала турнира MISL, при этом попав в символическую сборную новичков. Закончил свою карьеру в 2010 году во вьетнамском клубе «Куангнинь».

Максим Усанов, «Торонто» (2010)

Максим является сыном Александра Усанова, футболиста ленинградского «Зенита» в начале 1980-х. Максим пошел по стопам отца и в 7 лет пошел в школу «Смена», которая относится к «Зениту». В 17 лет он попал в дубль основной команды, а через год стал футболистом старшей команды «Зенита». Но там он не смог закрепиться в составе и с 2005 по 2009 год часто менял клубы. В 2010 году он оказался в «Торонто», с которым стал чемпионом Канады 2010 года и выступал в MLS.

Всего за канадский клуб он сыграл 14 матчей. Через два года он вернулся в Россию в петербургский «Петротрест». Завершил карьеру Усанов в 2015 году в рижском «Сконто».

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