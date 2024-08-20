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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Американский баскетболист пожаловался на допинг-контроль после финала ОИ

Эдвардс: сборная США не смогла отпраздновать победу на ОИ из-за допинг-контроля
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Энтони Эдвардс сказал, что его, Кевина Дюранта и Стефа Карри забрали на допинг-контроль сразу после финального матча, из-за чего команда не смогла нормально отпраздновать победу на турнире
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Баскетболист сборной США Энтони Эдвардс пожаловался, что команда не смогла нормально отпраздновать в раздевалке победу на Олимпиаде в Париже из-за допинг-контроля. Защитника «Миннесоты» цитирует Sports Illustrated.

Эдвардс рассказал, что после финала его, Кевина Дюранта и Стефа Карри забрали на допинг-контроль. «Мы даже не смогли по-настоящему отпраздновать в раздевалке, потому что мне, Кевину и Стефу пришлось пройти допинг-тест», — сказал Эдвардс.

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Сборная США по баскетболу стала обладательницей золота Олимпийских игр, обыграв в финале Францию со счетом 98:87. Американцы выиграли на пятой Олимпиаде подряд.

В последний раз cборная США не смогла победить на Олимпиаде в 2004 году в Афинах. Тогда в полуфинале американцы проиграли сборной Аргентины (81:89), а в матче за третье место обыграли литовцев (104:96).

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Руслан Алиев
Баскетбол Олимпиада-2024 допинг-тест Стефен Карри
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