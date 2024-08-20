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Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб

Нападающий «Зенита» Изидор перейдет в «Сандерленд»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вильсон Изидор продолжит карьеру в «Сандерленде»
Вильсон Изидор
Вильсон Изидор (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в Англии. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Вилсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — сказал Медведев.

Ранее 20 августа «Чемпионат» сообщил, что 23-летнего Изидора арендует «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии).

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Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива» (21 матч и два гола), в начале июля петербургский клуб выкупил француза.

Контракт Изидора с «Зенитом» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей и забил два гола.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Англия Александр Медведев
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