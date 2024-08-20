Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб
Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в Англии. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
«Вилсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — сказал Медведев.
Ранее 20 августа «Чемпионат» сообщил, что 23-летнего Изидора арендует «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии).
Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива» (21 матч и два гола), в начале июля петербургский клуб выкупил француза.
Контракт Изидора с «Зенитом» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей и забил два гола.
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