Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Вильсон Изидор продолжит карьеру в «Сандерленде»

Вильсон Изидор (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в Англии. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«Вилсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — сказал Медведев.

Ранее 20 августа «Чемпионат» сообщил, что 23-летнего Изидора арендует «Сандерленд», выступающий в Чемпионшипе (втором дивизионе чемпионата Англии).

Изидор прошлый сезон провел в «Зените» в аренде из московского «Локомотива» (21 матч и два гола), в начале июля петербургский клуб выкупил француза.

Контракт Изидора с «Зенитом» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне форвард провел пять матчей и забил два гола.