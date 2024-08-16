«Зенит» объявил об уходе второго за день футболиста

Полузащитник Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге»

Александр Коваленко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Это полноценный трансфер. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ранее говорил, что 21-летний футболист будет отдан в аренду.

Это уже второй трансфер из «Зенита» за день. Ранее петербургский клуб отдал словенского защитника Ваню Дркушича в аренду в сербскую «Црвену звезду» на сезон.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». Но играл в петербургском клубе он мало — всего 14 матчей, из которых только 60 минут провел на поле в РПЛ.

Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.