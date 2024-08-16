 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» объявил об уходе второго за день футболиста

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Александра Коваленко в «Оренбург»
Полузащитник Александр Коваленко продолжит карьеру в «Оренбурге»
Александр Коваленко
Александр Коваленко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Это полноценный трансфер. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ранее говорил, что 21-летний футболист будет отдан в аренду.

«Зенит» отдал в аренду купленного три дня назад футболиста
Спорт
Ваня Дркушич

Это уже второй трансфер из «Зенита» за день. Ранее петербургский клуб отдал словенского защитника Ваню Дркушича в аренду в сербскую «Црвену звезду» на сезон.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». Но играл в петербургском клубе он мало — всего 14 матчей, из которых только 60 минут провел на поле в РПЛ.

Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Оренбург Александр Коваленко
Материалы по теме
«Зенит» победил «Рубин» благодаря дебютному голу 20-летнего Васильева
Спорт
«Зенит» отдаст в аренду не заигравшего в клубе футболиста сборной России
Спорт
«Зенит» нашел две судейские ошибки в матче с «Динамо»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:28
«ТКС Холдинг» начал контролировать 99,4% акций РосбанкаЭкономика, 19:18
МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей Сумской областиПолитика, 19:16
«Зенит» объявил об уходе второго за день футболистаСпорт, 19:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:00
В ФССП заявили, что побудили Нурмагомедова погасить долг по налогамСпорт, 18:54
Ратко Младич получил травму головы в тюрьме в ГаагеПолитика, 18:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской областиПолитика, 18:46
Падение биткоина и NFT на Sotheby’s. События недели на крипторынкеКрипто, 18:44
Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьиОбщество, 18:39
«Страна» узнала о пропаже БМП с памятника воинам-афганцам в КиевеПолитика, 18:35
Лукашенко помиловал часть осужденных за протестыПолитика, 18:29
Дерипаска поспорил с данными о причинах падения сборов налогов от бизнесаЭкономика, 18:25
Таможня назвала причину пробки на русско-польской границеОбщество, 18:22