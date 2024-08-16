«Зенит» объявил об уходе второго за день футболиста
Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко перешел в «Оренбург». Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
Это полноценный трансфер. Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев ранее говорил, что 21-летний футболист будет отдан в аренду.
Это уже второй трансфер из «Зенита» за день. Ранее петербургский клуб отдал словенского защитника Ваню Дркушича в аренду в сербскую «Црвену звезду» на сезон.
Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». Но играл в петербургском клубе он мало — всего 14 матчей, из которых только 60 минут провел на поле в РПЛ.
Осенью 2022 года Коваленко был впервые вызван в сборную России и дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.
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