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Le Monde узнала, что ПСЖ могут исключить из ЛЧ из-за долгов перед Мбаппе

Le Monde: ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед Мбаппе
Парижский клуб должен форварду €55 млн. Футболист обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции и УЕФА по этому поводу
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Rafa Babot / Getty Images)

Французскому «Пари Сен-Жермен» может грозить исключение из Лиги чемпионов из-за долгов перед форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает газета Le Monde.

Футболист обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и УЕФА по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (€36 млн), который игрок должен был получить в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца (выплачивается за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам).

LFP имеет полномочия наложить на ПСЖ запрет на трансферы или даже лишить клуб лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

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Фото:Reuters

L'Equipe еще в июне писала, что у Мбаппе возник конфликт с ПСЖ по поводу долгов.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год и покинул команду по завершении контракта.

В июле 25-летний француз перешел в мадридский «Реал».

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Футбол ПСЖ Килиан Мбаппе Лига Чемпионов УЕФА Долги
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
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