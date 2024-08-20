Le Monde узнала, что ПСЖ могут исключить из ЛЧ из-за долгов перед Мбаппе
Французскому «Пари Сен-Жермен» может грозить исключение из Лиги чемпионов из-за долгов перед форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает газета Le Monde.
Футболист обратился в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) и УЕФА по делу о неуплате ему €55 млн по старому контракту с ПСЖ. Эта сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (€36 млн), который игрок должен был получить в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца (выплачивается за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам).
LFP имеет полномочия наложить на ПСЖ запрет на трансферы или даже лишить клуб лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.
L'Equipe еще в июне писала, что у Мбаппе возник конфликт с ПСЖ по поводу долгов.
Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год и покинул команду по завершении контракта.
В июле 25-летний француз перешел в мадридский «Реал».
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