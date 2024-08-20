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«Зенит» потерял лучшего бомбардира и первые очки. Итоги тура РПЛ

«Зенит» потерял лучшего бомбардира и первые очки в сезоне
«Зенит» впервые в сезоне не смог набрать три очка, «Локомотив» в дерби с ЦСКА вырвал победу, «Спартак» победил аутсайдера. Итоги пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Динамо» потеряло лидера в матче с аутсайдером РПЛ

Пятый тур стартовал с матча на «ВТБ Арене». Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Бителло (75-я минута).

В концовке первого тайма травму получил основной форвард «Динамо» Муми Нгамалё. Камерунцу на голеностоп случайно приземлился защитник самарцев Томас Гальдамес. На второй тайм Нгамалё не вышел, его заменил Ярослав Гладышев.

После матча врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, что форвард избежал перелома. «У Нгамалё контактная травма голеностопа с повреждениями капсульно-связочного аппарата. Насколько серьёзно — покажет обследование. На данный момент сделано всё: обезболивание и мобилизация сустава. Отёк остановлен. Дальше будем разбираться уже завтра, конкретные сроки восстановления будут понятны в ближайшие часы. Предварительно 4-6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе».

«Динамо» выиграло шесть подряд домашних матчей в РПЛ, в последний раз у них была серия лучше в 2011 году (7). Теперь московский клуб набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

В свою очередь, «Крылья Советов» набрали лишь 3 очка в новом сезоне — их худший старт с сезона-2019/20, когда они в итоге вылетели в ФНЛ (тоже 3). Самарский клуб расположился на 14-й строчке, в зоне стыковых матчей.

«Зенит» впервые в сезоне потерял очки

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Химками». Матч завершился со счетом 1:1.

У хозяев гол на 55-й минуте забил Эдгардо Фаринья. Так, «Зенит» пропустил первый гол за пять туров.

Петербургский клуб сравнял счет благодаря точному удару Андрея Мостового на 88-й минуте.

Не обошлось без травм. Нападающий «Зенита» Максим Глушенков покинул поле на 24-й минуте матча: в середине первого тайма мяч попал ему в кисть из-за чего он получил перелом руки. После матча в пресс-службе «Зенита» уточнили, что у игрока перелом лучевой кости правой руки со смещением. Глушенков, который с семью голами является лучшим бомбардиром сезона, 19 августа был прооперирован.

Примечательно, что в матче не сыграл арендованный «Химками» у «Зенита» Зелимхан Бакаев. Сам футболист сказал «Спорт-Экспрессу», что ему «не разрешили». Гендиректор «Химок» Николай Оленев заявил «Чемпионату», что это была рекомендация медицинского штаба, а не договоренность с соперником. При этом президент РПЛ Александр Алаев заявил «РБ Спорт», что история с отсутствием в матче с «Зенитом» Бакаева ему «крайне не нравится» и вызывает вопросы.

«Зенит» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате. Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ с 13 очками, «Химки» — десятые (пять очков).

«Спартак» разгромил аутсайдера

Московский «Спартак» в домашнем матче обыграл воронежский «Факел» с разгромным счетом 3:0.

В первые 10 минут матча игроки московского клуба забили два мяча: Манфред Угальде отметился голом на 3-й минуте, Срджан Бабич — на 9-й.

На 60-й минуте Эсекьель Барко увеличил преимущество, реализовав пенальти. Он оформил гол+пас в матче. Теперь у него 5 результативных действий в 4 матчах в РПЛ (2+3).

«Спартак» не пропустил в трех матчах подряд в РПЛ впервые с лета 2018 года, когда команду тренировал Массимо Каррера. Подопечные Деяна Станковича в четвертый раз в сезоне одержали победу со счетом 3:0 (в том числе дважды в Кубке России). «Красно-белые» набрали 10 очков и поднялись на четвертое место.

«Факел» не забивает в четырех матчах РПЛ подряд. Воронежский клуб набрал одно очко в пяти турах и занимает последнее место в РПЛ, он также проиграл оба матча в Кубке России.

ЦСКА пропустил на последней минуте в дерби с «Локомотивом»

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в домашнем матче пятого тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:1.

На 67-й минуте у «железнодорожников» заменили Дмитрия Баринова после столкновения головами с Виктором Давилой. У капитана «Локомотива» под глазом образовалась гематома.

«Локомотив» нанес первый удар в створ на 90-й минуте, и он стал победным. Гол забил Наир Тикнизян, который является воспитанником ЦСКА.

«Железнодорожники» забили в 22 матчах РПЛ подряд — это повторение рекордной серии в истории клуба в чемпионате России.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в таблице, у ЦСКА семь очков и седьмая строчка.

Камбэк «Краснодара»

«Краснодар» одержал волевую победу над «Пари НН» в домашнем матче (2:1).

На 36-й минуте у нижегородцев отличился Хуан Боселли.

На 68-й минуте на замену вышел Мозес Кобнан, который уже через 8 минут сравнял счет. Он же на 80-й оформил дубль.

Мозес стал четвертый игроком в истории «Краснодара», оформившим дубль в РПЛ после выхода на замену, после Вандерсона (2017), Маркуса Берга (2019) и Виктора Классона (2020).

«Краснодар» является одним из двух клубов в новом сезоне РПЛ, который идет без поражений: на счету команды Мурада Мусаева три ничьих и две победы. Краснодарский клуб с девятью очками поднялся на пятое место в таблице.

«Пари НН» потерпел третье поражение в пяти играх и с шестью очками идет на девятой строчке.

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