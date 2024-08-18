Глава РПЛ заявил, что пропуск Бакаевым матча с «Зенитом» вызывает вопросы
Президент РПЛ Александр Алаев заявил «РБ Спорт», что история с отсутствием в матче с «Зенитом» полузащитника «Химок» Зелимхана Бакаева ему «крайне не нравится».
«Химки» в начале августа арендовали у «Зенита» Бакаева, но не включили его в состав на матч РПЛ против петербуржцев, который прошел 18 августа и завершился со счетом 1:1. И в «Зените», и в «Химках» заявляли, что никаких ограничений на участие Бакаева в этой игре в контракте не прописано.
Алаев отметил, что таких запретов быть и не может, но «любое правило можно обойти, к сожалению».
«Официального запрета не было 100%. Непоявление Бакаева вызывает вопросы, в том числе у меня. У любого человека вызывает вопросы», — сказал Алаев.
Он добавил, что не знает всех фактов, но на собрании «обязательно поднял бы этот вопрос».
Гендиректор «Химок» Николай Оленев сказал «Чемпионату», что Бакаев не сыграл по рекомендации медицинского штаба.
Сам Бакаев перед матчем на вопрос о связи пропуска с договоренностями с «Зенитом» сказал «Спорт-Экспрессу»: «Наверное».
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