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Спорт ,  
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Илюмжинов сравнил россиян без флага на турнирах с сиротами

Экс-глава FIDE Илюмжинов — о россиянах без флага на турнирах: сидят как сироты
Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) отметил, что было стыдно видеть российских спортсменов на турнирах без национальной символики
Кирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российские шахматисты, которые выступают на соревнованиях без флага и гимна, выглядят как сироты на международных турнирах. Такое мнение выразил ТАСС бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

«Для меня, как для россиянина, обидно, что сейчас происходит. Я был на международном турнире в Шардже и увидел, как наши и белорусские ребята сидят как сироты, без флагов. Мне было стыдно. И как гражданину России, и как [седьмому] президенту FIDE», — сказал Илюмжинов.

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Кирсан Илюмжинов

Илюмжинов выразил надежду на возвращение российским шахматистам национальных символов. «Такая великая шахматная страна, которая дала миру развитие шахмат, — FIDE развивалась и существовала именно благодаря советской, российской шахматной школе. И теперь наши ребята без флага, без гимна. Как сироты. И мне хочется это исправить», — сказал Илюмжинов.

Илюмжинов в начале июля заявлял, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента FIDE в 2026 году и в случае победы вернуть спортсменам возможность выступать под национальным флагом. Он возглавлял FIDE с 1995 года, а в 2018-м был отстранен из-за санкций. Также с 1993 по 2005 год Илюмжинов был главой Калмыкии.

После начала военной операции на Украине россияне выступают на турнирах FIDE в нейтральном статусе. В 2023-м Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию, после чего FIDE разрешила российским шахматистам за день менять спортивное гражданство.

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Альвина Цаканян
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Кирсан Илюмжинов
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