Илюмжинов заявил о планах побороться за пост главы FIDE

Илюмжинов возглавлял FIDE в 1995–2018 годах и покинул пост из-за санкций США, которые теперь сняли. Нынешний глава FIDE Дворкович на вопрос о своем участии в выборах заявил, что будет действовать в интересах шахмат

Кирсан Илюмжинов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил ТАСС, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента FIDE в 2026 году и в случае победы вернуть спортсменам возможность выступать под национальным флагом.

«В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации», — сказал Илюмжинов. По его словам, его выдвижение должны поддержать пять национальных федераций.

Илюмжинов сказал, что его первой задачей будет «восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы».

Он возглавлял FIDE с 1995 года, а в 2018-м был отстранен из-за санкций. Также с 1993 по 2005 год Илюмжинов был главой Калмыкии.

Действующий президент FIDE Аркадий Дворкович в беседе с Vsеprosport рассказал о том, будет ли сам баллотироваться на новый срок и как оценивает возможное выдвижение кандидатуры Илюмжинова. Он пообещал «делать то, что является наилучшим в интересах всего шахматного мира, и стремиться к тому, чтобы права всех шахматистов были защищены в равной степени».

После начала военной операции на Украине россияне выступают на турнирах FIDE в нейтральном статусе. В 2023-м Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию, после чего FIDE разрешила российским шахматистам за день менять спортивное гражданство.