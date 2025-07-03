Илюмжинов заявил о планах побороться за пост главы FIDE
Экс-глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил ТАСС, что планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента FIDE в 2026 году и в случае победы вернуть спортсменам возможность выступать под национальным флагом.
«В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации», — сказал Илюмжинов. По его словам, его выдвижение должны поддержать пять национальных федераций.
Илюмжинов сказал, что его первой задачей будет «восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы».
Он возглавлял FIDE с 1995 года, а в 2018-м был отстранен из-за санкций. Также с 1993 по 2005 год Илюмжинов был главой Калмыкии.
Действующий президент FIDE Аркадий Дворкович в беседе с Vsеprosport рассказал о том, будет ли сам баллотироваться на новый срок и как оценивает возможное выдвижение кандидатуры Илюмжинова. Он пообещал «делать то, что является наилучшим в интересах всего шахматного мира, и стремиться к тому, чтобы права всех шахматистов были защищены в равной степени».
После начала военной операции на Украине россияне выступают на турнирах FIDE в нейтральном статусе. В 2023-м Федерация шахмат России перешла в Азиатскую федерацию, после чего FIDE разрешила российским шахматистам за день менять спортивное гражданство.
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