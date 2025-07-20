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Спорт ,  
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Российская пловчиха рассказала о критике из-за схода с заплыва на ЧМ

Ершова рассказала о критике в соцсетях за сход с заплыва на чемпионате мира
Маргарита Ершова 16 июля из-за перегрева снялась с заплыва на открытой воде, но продолжила выступления на турнире. Спортсменка рассказала, что люди были недовольны тем, что она «приехала просто так»
Маргарита Ершова
Маргарита Ершова (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская пловчиха Маргарита Ершова рассказала ТАСС, что столкнулась с критикой после схода с заплыва на дистанции 10 км на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

«Мне стало плохо на «десятке», и я была вынуждена сойти с дистанции. Люди были недовольны тем, что я приехала просто так, что я должна вернуть деньги за то, что не показала нужных результатов: сборы и соревнования — дорогостоящее удовольствие», — сказала Ершова.

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Ершова отметила, что в то же время некоторые пользователи желали ей здоровья. «Плохих комментариев было мало, но я человек ранимый и все приняла близко к сердцу», — сказала Ершова, отметив, что для нее критика стала дополнительной мотивацией.

Ершова 16 июля из-за перегрева снялась с заплыва на открытой воде, но продолжила выступления на турнире. 19 июля она заняла восьмое место в спринте, а 20 числа помогла команде в смешанной эстафете занять шестое место.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

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Теги
синхронное плавание плавание чемпионат мира по водным видам спорта
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