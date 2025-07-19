Российская синхронистка расплакалась после неудачи на ЧМ
Российская синхронистка Татьяна Гайдай расплакалась после своего выступления в технической программе в сольных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, сообщает ТАСС.
Во время выступления россиянка допустила ошибку и ей не засчитали технический элемент. После выхода из бассейна она расплакалась, не дожидаясь оценки.
Результат 24-летней спортсменки составил 228,5625 балла. Она заняла последнее, 12-е место из синхронисток, которые вышли в финал. Золото завоевала китаянка Сюй Хуэйянь (272.9917).
Гайдай продолжила плакать и в микст-зоне, отказавшись от общения с журналистами.
Впервые с 2007 года российские синхронистки не завоевали золото чемпионата мира в виде, где принимали участие. Кроме того, российские синхронистки впервые остались без медалей ЧМ в сольной технической программе.
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