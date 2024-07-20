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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады

Пресс-секретарь: Макрон искупается в Сене, но необязательно до Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пресс-секретарь Макрона заявил, что тот искупается в Сене, «когда сможет». Ранее заплывы в реке с целью подтвердить безопасность проведения на ней олимпийских соревнований устроили глава французского Минспорта и мэр Парижа
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kin Cheung - WPA Pool / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему планирует искупаться в Сене, но это необязательно должно произойти до стартующих 26 июля Олимпийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь Макрона, которого цитирует TF1.

«Он не говорил, что собирается плавать в реке до Олимпиады», — отметили в Елисейском дворце, добавив, что Макрон сделает это, «когда сможет».

В преддверии Олимпиады в Сене искупались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, глава оргкомитета Игр Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго. Идальго планировала поплавать в реке еще в июне, но отложила заплыв.

Мэр Парижа искупалась в Сене перед Олимпиадой
Спорт
Анн Идальго

На Сене пройдет церемония открытия Игр, а также соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.

Власти пытались улучшить качество воды в реке с 2015 года, направив на это €1,4 млрд. В следующем году на Сене планируют открыть несколько зон для купания.

За несколько недель до Игр из-за сильных дождей в Сену попало большое количество неочищенных сточных вод, из-за чего в реке содержание фекальных бактерий снова превысило допустимые нормы. Однако позднее река стала чище, заявляли в мэрии Парижа.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Эмманюэль Макрон Париж
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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