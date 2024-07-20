Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады
Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему планирует искупаться в Сене, но это необязательно должно произойти до стартующих 26 июля Олимпийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь Макрона, которого цитирует TF1.
«Он не говорил, что собирается плавать в реке до Олимпиады», — отметили в Елисейском дворце, добавив, что Макрон сделает это, «когда сможет».
В преддверии Олимпиады в Сене искупались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, глава оргкомитета Игр Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго. Идальго планировала поплавать в реке еще в июне, но отложила заплыв.
На Сене пройдет церемония открытия Игр, а также соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.
Власти пытались улучшить качество воды в реке с 2015 года, направив на это €1,4 млрд. В следующем году на Сене планируют открыть несколько зон для купания.
За несколько недель до Игр из-за сильных дождей в Сену попало большое количество неочищенных сточных вод, из-за чего в реке содержание фекальных бактерий снова превысило допустимые нормы. Однако позднее река стала чище, заявляли в мэрии Парижа.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации