Пресс-секретарь: Макрон искупается в Сене, но необязательно до Олимпиады

Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады

Пресс-секретарь Макрона заявил, что тот искупается в Сене, «когда сможет». Ранее заплывы в реке с целью подтвердить безопасность проведения на ней олимпийских соревнований устроили глава французского Минспорта и мэр Парижа

Эмманюэль Макрон (Фото: Kin Cheung - WPA Pool / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон по-прежнему планирует искупаться в Сене, но это необязательно должно произойти до стартующих 26 июля Олимпийских игр. Об этом заявил пресс-секретарь Макрона, которого цитирует TF1.

«Он не говорил, что собирается плавать в реке до Олимпиады», — отметили в Елисейском дворце, добавив, что Макрон сделает это, «когда сможет».

В преддверии Олимпиады в Сене искупались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, глава оргкомитета Игр Тони Эстанге и мэр Парижа Анн Идальго. Идальго планировала поплавать в реке еще в июне, но отложила заплыв.

На Сене пройдет церемония открытия Игр, а также соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону.

Власти пытались улучшить качество воды в реке с 2015 года, направив на это €1,4 млрд. В следующем году на Сене планируют открыть несколько зон для купания.

За несколько недель до Игр из-за сильных дождей в Сену попало большое количество неочищенных сточных вод, из-за чего в реке содержание фекальных бактерий снова превысило допустимые нормы. Однако позднее река стала чище, заявляли в мэрии Парижа.