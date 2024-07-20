Дубль Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов»

Матч в Самаре завершился со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака. Максим Глушенков стал первым игроком в XXI веке, который оформил дубль в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ

Максим Глушенков (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

Петербургский «Зенит» крупно обыграл в Самаре «Крылья Советов» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 0:4.

У петербургского клуба дубль с передач Вендела оформил Максим Глушенков, который забил на шестой минуте и в компенсированное время первого тайма. Оба раза новичок «Зенита» не праздновал голы, поскольку играл в Самаре в 2020-2022 годах.

Еще по голу забили Матео Кассьерра (18) и Педро (90+3).

Глушенков стал первым игроком в XXI веке, который забил два мяча в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ. На прошлой неделе полузащитник также сделал дубль в победном матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).

Всего с 2000 года за «Зенит» в дебютном матче чемпионата ранее забивали только Джамбулад Базаев, Константин Зырянов, Далер Кузяев и Иван Сергеев, отмечает Opta.

Во втором туре «Крылья Советов» 26 июля примут «Ростов», а «Зенит» на следующий день сыграет в Казани с «Рубином».