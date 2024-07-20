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«Локомотив» победил новичка РПЛ в матче с пятью голами

«Локомотив» победил новичка РПЛ «Акрон» в первом матче сезона
Игра завершилась со счетом 3:2. У «Локомотива» забили 19-летние Пиняев и Батраков, а также новичок команды Воробьев. У «Акрона» голы на счету Бакаева и Эльдарушева
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»
Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Московский «Локомотив» победил тольяттинской «Акрон» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.

Счет на 29-й минуте открыл 19-летний форвард хозяев Сергей Пиняев. Он же забил снова через пять минут, но взятие ворот отменили после видеопросмотра.

«Акрон» сравнял счет на 36-й минуте благодаря Солтмураду Бакаеву, но на 38-й минуте 19-летний Алексей Батраков снова вывел «железнодорожников» вперед.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете — Абу-Саид Эльдарушев поразил ворота на 40-й.

На 79-й минуте новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев принес своей команде победу.

Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ
Спорт
Сергей Пиняев

«Локомотив» не проигрывает в первом туре РПЛ с 2010 года.

Впервые в XXI веке за «железнодорожников» в одном матче РПЛ забили сразу два игрока младше 20 лет. В прошлом сезоне был только один такой случай в матче «Крыльев Советов» и «Ростова» (5:1, 5 августа), где у самарцев отличились Егор Карпицкий и Никита Салтыков.

Воробьев, перешедший в «Локомотив» в июне, стал первым игроком как минимум с 2009 года, оформившим гол+пас в дебютном матче за «железнодорожников» в РПЛ.

22-летний Эльдарушев стал лишь пятым игроком (и первым россиянином) с голом и передачей в своей дебютной игре в РПЛ с 2009 года (когда стала доступна статистика). Ранее этого добивались Секу Олисе, Ибраима Бальде, Исмаэл Сильва и Мирлинд Даку.

Во втором туре «Локомотив» 27 июля сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» в тот же день встретится в Воронеже с «Факелом».

Созданный в 2018 году «Акрон» вышел в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».

«Локомотив» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Акрон Сергей Пиняев
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