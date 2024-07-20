«Локомотив» победил новичка РПЛ в матче с пятью голами
Московский «Локомотив» победил тольяттинской «Акрон» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2.
Счет на 29-й минуте открыл 19-летний форвард хозяев Сергей Пиняев. Он же забил снова через пять минут, но взятие ворот отменили после видеопросмотра.
«Акрон» сравнял счет на 36-й минуте благодаря Солтмураду Бакаеву, но на 38-й минуте 19-летний Алексей Батраков снова вывел «железнодорожников» вперед.
Однако на перерыв команды ушли при равном счете — Абу-Саид Эльдарушев поразил ворота на 40-й.
На 79-й минуте новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев принес своей команде победу.
«Локомотив» не проигрывает в первом туре РПЛ с 2010 года.
Впервые в XXI веке за «железнодорожников» в одном матче РПЛ забили сразу два игрока младше 20 лет. В прошлом сезоне был только один такой случай в матче «Крыльев Советов» и «Ростова» (5:1, 5 августа), где у самарцев отличились Егор Карпицкий и Никита Салтыков.
Воробьев, перешедший в «Локомотив» в июне, стал первым игроком как минимум с 2009 года, оформившим гол+пас в дебютном матче за «железнодорожников» в РПЛ.
22-летний Эльдарушев стал лишь пятым игроком (и первым россиянином) с голом и передачей в своей дебютной игре в РПЛ с 2009 года (когда стала доступна статистика). Ранее этого добивались Секу Олисе, Ибраима Бальде, Исмаэл Сильва и Мирлинд Даку.
Во втором туре «Локомотив» 27 июля сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» в тот же день встретится в Воронеже с «Факелом».
Созданный в 2018 году «Акрон» вышел в РПЛ через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».
«Локомотив» в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ.
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