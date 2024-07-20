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Надаль впервые за два года вышел в финал турнира ATP

Рафаэль Надаль на турнире в Бостаде впервые за два года дошел до финала в ATP
Испанец, который планирует выступить на Олимпиаде в Париже, в первом с 2022 года полуфинале обыграл хорвата Дуйе Айдуковича в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:4
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Рафаэль Надаль пробился в финал турнира в шведском Бостаде с призовым фондом почти €580 тыс. Испанец дошел до решающего матча на соревнованиях ATP впервые с «Ролан Гаррос» 2022 года.

В полуфинале Надаль обыграл 23-летнего хорвата Дуйе Айдуковича, который занимает 130-е место в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В финале 38-летний Надаль сыграет с аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте (120-й) или португальцем Нуну Боржешем (51-й).

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Надаль побеждал в Бостаде в 2005 году.

Надаль сыграл свой самый продолжительный за 15 лет трехсетовый матч
Спорт
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Надаль занимает 261-е место в рейтинге ATP. Он пропустил почти весь сезон 2023 года из-за травмы, полученной на Australian Open, а в этом году дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

Надаль планирует выступить на Олимпиаде в Париже в одиночном и парном (с Карлосом Алькарасом) разрядах.

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Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль ATP
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