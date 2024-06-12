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Спорт ,  
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Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде в Париже

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас сыграют в парном разряде на Олимпиаде в Париже
Надаль и бронзовый призер Игр в Токио Карреньо-Буста включены в сборную Испании по защищенному рейтингу. Из женщин сыграют Сара Соррибес-Тормо и Кристина Букша, а Паула Бадоса отказалась ехать в Париж
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль (Фото: Chris Unger / Getty Images)

Двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль и вторая ракетка мира Карлос Алькарас сыграют на Олимпийских играх в Париже не только в одиночном разряде, но и вместе в парном, сообщила пресс-служба Королевской федерации тенниса Испании (RFET).

В состав испанской команды вошли также сыгравший только один матч с октября прошлого года Пабло Карреньо-Буста (по защищенному рейтингу), 32-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина и вторая ракетка мира в парном рейтинге Марсель Гранольерс.

Гранольерс составит вторую пару с Карреньо-Бустой или Давидовичем-Фокиной.

В женском одиночном и парном разряде сыграют Сара Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA) и Кристина Букша (67-я). Паула Бадоса (118-я), которая вернулась в январе после травмы позвоночника, не выступит в Париже — она решила не использовать защищенный рейтинг, чтобы попасть на Игры.

Надаль сообщил о планах выступить на Олимпийских играх в Париже
Спорт
Рафаэль Надаль

Надаль победил на Олимпиаде 2008 года в одиночном разряде и на Играх в Рио-де-Жанейро в паре с Марком Лопесом. В этом сезоне Надаль из-за травм провел только 12 матчей.

Карреньо-Буста на Олимпиаде в Токио взял бронзу, победив серба Новака Джоковича.

Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Рафаэль Надаль Карлос Алькарас

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