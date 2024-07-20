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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Ковальчук заявил, что 99% россиян будут болеть за спортсменов в Париже

Ковальчук: 99% россиян будут болеть за наших спортсменов на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Илья Ковальчук считает, что ситуация с допуском на Игры является «уникальной несправедливостью» и россияне обязаны поддержать своих спортсменов даже в нейтральном статусе. Сам хоккеист пообещал болеть за Даниила Медведева
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: ХК СКА / Global Look Press)

Россияне обязаны поддержать отечественных спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, заявил «Матч ТВ» чемпион Игр-2018 в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук.

На Играх, которые стартуют 26 июля, выступят 15 россиян: одна батутистка, три каноиста, семь теннисистов, три велогонщика и один пловец. Только они получили допуск после проверки комиссии МОК на соответствие критериям нейтрального статуса.

Ковальчук назвал условия допуска МОК «абсурдом» и «уникальной несправедливостью». «Те люди, которые принимали это решение, пожалеют об этом», — сказал хоккеист.

По его словам, на Играх в Пхёнчхане, где россияне также выступали в нейтральном статусе как команда Олимпийского комитета России (ОКР), спортсмены говорили: «Россия и флаг в нашем сердце».

«Я точно буду болеть в теннисе за Даниила Медведева. И за всех ребят тоже, кто попали на Олимпиаду. Там ведь еще гребля есть, батут, плавание, велогонки. Всем им удачи, и чтобы не слушали, что происходит вокруг», — отметил Ковальчук.

Он выразил уверенность, что «99 процентов людей нашей замечательной Родины будут переживать и болеть за наших спортсменов».

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Вокруг участия спортсменов в Играх в нейтральном статусе разгорелась полемика. Глава ОКР Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые выступят в Париже. За спортсменов заступились Федерация тенниса России, возглавлявший на тот момент Минспорт Олег Матыцин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В некоторых видах спорта, таких как гимнастика и единоборства, российские спортсмены отказались участвовать в отборе на Игры или принимать приглашения МОК. Некоторые спортивные функционеры, в том числе Поздняков и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, говорили, что не собираются следить за Олимпиадой.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Илья Ковальчук
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