Хачанов вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Галле

За выход в финал российский теннисист поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом

Карен Хачанов (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/2 финала турнира ATP в Галле (Германия).

В четвертьфинале 29-летний Хачанов, посеянный на турнире под восьмым номером, победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, 63-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Казахстана Александр Бублик. Во втором полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.