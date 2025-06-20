Хачанов вслед за Медведевым вышел в полуфинал крупного турнира в Галле
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/2 финала турнира ATP в Галле (Германия).
В четвертьфинале 29-летний Хачанов, посеянный на турнире под восьмым номером, победил аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, 63-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.
Следующим соперником Хачанова станет представитель Казахстана Александр Бублик. Во втором полуфинале сыграют Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).
Хачанов занимает 22-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
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