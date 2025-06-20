Даниил Медведев впервые с марта вышел в полуфинал турнира ATP

Российский теннисист в 1/4 финала в Галле обыграл американца Алекса Михельсена

Даниил Медведев (Фото: IMAGO / pepphoto / Peter Eppinger / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Галле (Германия).

В четвертьфинале 29-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил американца Алекса Михельсена, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Флавио Коболли (Италия).

В полуфинал турнира ATP Медведев последний раз выходил в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил датчанину Хольгеру Руне. Последний турнир россиянин, бывшая первая ракетка мира, выиграл в мае 2023 года в Риме.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.