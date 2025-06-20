Даниил Медведев впервые с марта вышел в полуфинал турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/2 финала турнира ATP в Галле (Германия).
В четвертьфинале 29-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил американца Алекса Михельсена, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Флавио Коболли (Италия).
В полуфинал турнира ATP Медведев последний раз выходил в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где уступил датчанину Хольгеру Руне. Последний турнир россиянин, бывшая первая ракетка мира, выиграл в мае 2023 года в Риме.
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
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