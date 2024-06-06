 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года

Гимнастка Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года
Гимнастка из-за травмы потеряла шансы квалифицироваться на Игры в Париже, которые могли стать для нее девятыми в карьере, но спортсменка заявила, что будет пытаться пройти отбор через четыре года
Оксана Чусовитина
Оксана Чусовитина (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом 48-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

«Да!» — ответила Чусовитина на вопрос, будет ли она пытаться квалифицироваться на Олимпиаду-2028.

В мае Чусовитина из-за травмы снялась с чемпионата Азии, это был ее последний шанс отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

В 2028 году, когда пройдет Олимпиада-2028, Чусовитиной будет 53 года.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
спортивная гимнастика Оксана Чусовитина Олимпиада
Материалы по теме
Винер заявила о попытках уничтожить в гимнастике все связанное с Россией
Спорт
В Кремле назвали клеветой публикации о попытках России очернить Олимпиаду
Спорт
Уроженка СССР лишилась шанса выступить на своей девятой Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Спорт, 15:48
Шольц пообещал не допустить войну в Германии Политика, 15:48
Черчесов объяснил, почему предпочел сборную Казахстана иностранному клубу Спорт, 15:45
США провели второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 15:36
Дипломат России увидел признаки подготовки к возможной мобилизации в НАТО Политика, 15:33
Пушилин сообщил об успехах российских военных в направлении Часова Яра Политика, 15:32
Что покажут на Apple WWDC 2024. iOS 18, искусственный интеллект и другое Life, 15:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ВТБ сравнили принятие решения по ключевой ставке ЦБ с «Игрой в бисер» Финансы, 15:25
Банки и маркетплейсы поспорили о конкуренции в финансовых услугах Технологии и медиа, 15:25
Погоня киллера за мужчиной на западе Москвы. Видео Общество, 15:24
ЕЦБ понизил ставку впервые с 2019 года Инвестиции, 15:20
ПСБ и «Ассоциация ФинТех» подписали меморандум о развитии сотрудничества Пресс-релиз, 15:13
Что будет с ипотекой на ИЖС после отмены льготной программы под 8% Недвижимость, 15:13
Зеленский прибыл во Францию на юбилей высадки в Нормандии Политика, 15:12