Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года
Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом 48-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)
«Да!» — ответила Чусовитина на вопрос, будет ли она пытаться квалифицироваться на Олимпиаду-2028.
В мае Чусовитина из-за травмы снялась с чемпионата Азии, это был ее последний шанс отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.
В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.
В 2028 году, когда пройдет Олимпиада-2028, Чусовитиной будет 53 года.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото