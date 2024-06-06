Гимнастка Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года

Чусовитина рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года

Гимнастка из-за травмы потеряла шансы квалифицироваться на Игры в Париже, которые могли стать для нее девятыми в карьере, но спортсменка заявила, что будет пытаться пройти отбор через четыре года

Оксана Чусовитина (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Гимнастка Оксана Чусовитина, которая сейчас выступает за Узбекистан, будет пытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом 48-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

«Да!» — ответила Чусовитина на вопрос, будет ли она пытаться квалифицироваться на Олимпиаду-2028.

В мае Чусовитина из-за травмы снялась с чемпионата Азии, это был ее последний шанс отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СССР, Германии и Узбекистана.

В Барселоне в 1992 году она взяла золото в командных соревнованиях в составе Объединенной команды, а на пекинской Олимпиаде 2008 года в составе сборной Германии завоевала серебро в опорном прыжке.

В 2028 году, когда пройдет Олимпиада-2028, Чусовитиной будет 53 года.