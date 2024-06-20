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Спорт ,  
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Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах» на Играх БРИКС

Отстраненный комментатор Иваницкий извинился за слова о «шмарах» на Играх БРИКС
Владимир Иваницкий рассуждал о «представителе русов» и «ненужности всяких шмар», когда на татами выходил самбист Кирилла Князьков. «Приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал комментатор
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Комментатор Владимир Иваницкий, которого отстранили от работы на Играх БРИКС после слов о «шмарах», которые не нужны для «хорошей генетики», принес извинения всем, кого могли задеть его выражения.

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал Иваницкий «РИА Новости».

По словам Иваницкого, его удивило, что эти слова вызвали такой резонанс в интернете. «Видел и комментарии, которыми аудитория хотела меня поддержать, но они все переходили в неприемлемую грубость. Особенно расстроила реакция самого спортсмена, поэтому прошу прощения у Кирилла Князькова и его девушки», — добавил комментатор.

Отстраненный комментатор извинился за слова о «шмарах» на Играх БРИКС
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Вызвавшее скандал высказывание Иваницкий допустил, когда комментировал выход российского самбиста Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал тогда комментатор.

После резонанса «Матч ТВ» отстранил Иваницкого от дальнейшей работы на Играх БРИКС. Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин отметил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается только на соревнования по единоборствам.

Иваницкий раньше занимался самбо и дзюдо. Он имеет звание мастера спорта по этим видам спорта. Его отец Александр Иваницкий является олимпийским чемпионом 1964 года по вольной борьбе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Игры БРИКС комментатор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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